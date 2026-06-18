Фото: max.ru/shot
Новости России

Российский айтишник пропал в Таиланде после обращения в полицию

Алексей Самохин
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Гражданин России Денис Захаров бесследно исчез в Таиланде после того, как обратился в полицию с заявлением о краже имущества. Об этом сообщает SHOT.

По данным источника, 43-летний специалист в сфере IT прилетел в Таиланд 25 мая и отправился на остров Панган, где планировал провести около двух месяцев.

Спустя четыре дня мужчина остался без личных вещей, документов, денег и мобильного телефона. После этого он направился в сторону Бангкока.

Добравшись до столицы Таиланда, россиянин обратился в полицию и сообщил о пропаже имущества. Сотрудники правоохранительных органов предоставили ему возможность связаться с матерью в России.

Как рассказала мать Дениса Захарова, она отправила сыну скан паспорта для подтверждения личности. По её словам, полицейские выдали мужчине деньги на такси на поездку до посольства России. После этого связь с россиянином оборвалась. С родственниками он больше не связывался, а его местонахождение до сих пор остается неизвестным.

Обстоятельства исчезновения мужчины выясняются.

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