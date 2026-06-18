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Астролог рассказала, как каждому знаку зодиака лучше всего провести летний отпуск

Анастасия Мериакри
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Летний сезон отпусков в разгаре, и многие задумываются о том, где и как провести долгожданный отдых. Астролог Евгения Шустина в беседе с «Москва 24» поделилась рекомендациями для каждого знака зодиака, подсказав, какой формат путешествий поможет представителям разных знаков по-настоящему перезагрузиться и набраться сил.

Овнам, по словам эксперта, идеально подойдет комбинированный формат отдыха в семейном кругу. Представителям этого знака важно совмещать познавательные экскурсии со спортивной активностью — плаванием, играми в бассейне и другими подвижными развлечениями.

Львам астролог рекомендует выбрать теплое и популярное направление, где можно продемонстрировать окружающим свою фигуру и новые наряды. Для полноценной перезагрузки им необходимо показать себя, развлечься и получить максимум ярких впечатлений.

Стрельцам летом особенно важно устроить романтическое путешествие со своей второй половинкой. По словам Шустиной, из-за занятости партнерам этого знака часто приходится оставаться в одиночестве, поэтому совместный отдых поможет восстановить гармонию в отношениях.

Тельцам стоит отправиться к местам силы, где они смогут насладиться красотой природы. При этом представителям этого знака обычно удается по-настоящему расслабиться только в респектабельной обстановке, поэтому стоит выбрать отель с высоким уровнем сервиса, качественными СПА-процедурами и безупречной кухней.

Девам астролог советует выбрать тихое место, удаленное от цивилизации, где никто не будет отвлекать и напоминать о делах хотя бы несколько дней. В целом этому знаку больше подходят длительные и далекие путешествия, которые помогают полностью переключиться и расслабиться.

Козерогам Шустина рекомендует совмещать пассивные и активные виды отдыха. Им отлично подойдут прогулки в горах, треккинг, пешие путешествия по лесу или интересным местам, но после нагрузки обязательно должна быть возможность расслабиться на пляже.

Близнецам важно разбить летний отдых на несколько коротких отрезков, поскольку они не любят рутину и стремятся чаще получать новые впечатления. Представителям этого знака лучше всего помогают восстановиться короткие путешествия к интересным местам.

Весам астролог советует совместить рабочие поездки с отдыхом или экскурсиями, чтобы перезагрузиться от забот. Отпуск лучше планировать с полноценным пляжным отдыхом или в диких местах, где нет людей и никто не побеспокоит по пустякам.

Водолеям стоит выбирать места, где можно «оторваться» на полную катушку, набраться новых впечатлений и сил для воплощения креативных идей. Для путешествия подойдет место, где можно совместить отдых с коктейлем на пляже и активности в виде экскурсий или прогулок с компанией.

Раков наполняет энергией природа и вода, поэтому летом им важно чаще выезжать к реке, морю, озеру — ближе к любому водоему.

Скорпионам нужен активный образ жизни, поэтому им стоит выбирать поездки на автомобиле к местам силы, отправляться на сплавы или выбрать путешествие «на край света» с длительными перелетами, но очень интересной и познавательной программой.

Рыбы летом лучше всего смогут расслабиться в одиночестве, где получат возможность почитать или посетить интересные места. Также им будет полезно много плавать в море или реке, побольше бывать на природе, кататься на катамаранах, сплавляться по реке и просто делать то, что хочется.

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