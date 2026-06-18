Стало известно о ночных ударах по объектам в Киеве и Полтаве

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что в ночь на 18 июня российские войска нанесли серию ударов по объектам в Киеве и Полтаве. По его словам, для атаки использовались баллистические ракеты «Искандер-М» и беспилотные летательные аппараты.

По данным Лебедева, четыре ракеты «Искандер-М» были направлены по целям в восточной части Киева. Украинские силы ПВО применили комплексы Patriot и выпустили не менее семи ракет-перехватчиков. Еще четыре ракеты с кассетными боевыми частями нанесли удар по территории предприятия «Укргазпромбуд» на северо-восточной окраине Полтавы.

Лебедев утверждает, что предприятие, связанное со структурами «Укртрансгаза», использовалось не только для обслуживания газотранспортной системы. По данным источников подполья, на территории находились склад беспилотников самолетного типа и ангары с военной техникой.

По имеющимся сведениям, на момент удара на территории находились:

▪️ 6 самоходных артиллерийских установок;

▪️ 3 системы запуска РСЗО;

▪️ 12 военных грузовых автомобилей;

▪️ склад беспилотников самолётного типа.

Кроме непосредственного поражения объекта, повреждения получили расположенные рядом электроподстанции «Промузел» 110 кВ и «Затурино» 110 кВ, обеспечивающие энергоснабжение промышленной зоны.

Дополнительно по цели в восточной части Киева, которая ранее подверглась удару «Искандеров», были направлены четыре реактивных беспилотника «Бандероль» и ещё два ударных БПЛА другого типа. По всей видимости, речь шла о последовательной доработке уже поражённого объекта с целью гарантированного уничтожения техники, складов и инфраструктуры.

Ещё один беспилотник был направлен в район северо-восточнее Василькова, в направлении местной авиабазы. После удара зафиксирована сильная детонация.

«Судя по характеру целей, основной акцент вновь делается на уничтожении военной логистики, техники, складов БПЛА и объектов инфраструктуры двойного назначения, которые используются для обеспечения украинской группировки», — отмечает Лебедев.