Ночью над Россией сбили 555 беспилотников ВСУ, в том числе над Рязанской областью

В ночь на 18 июня средства противовоздушной обороны отразили массированную атаку украинских беспилотных летательных аппаратов. По данным Министерства обороны РФ, дежурными расчетами было перехвачено и уничтожено 555 БПЛА самолетного типа.

Налет дронов охватил обширную территорию страны. Беспилотники были сбиты над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Ростовской, Рязанской областей, Московского региона, Республики Крым и над акваторией Азовского моря.

Рязанская область вошла в перечень регионов, над которыми в эту ночь работали расчеты ПВО. При этом в военном ведомстве не уточнили, какое именно количество беспилотников было сбито непосредственно в небе над регионом.

По состоянию на утро, официальная информация о возможных последствиях атаки, пострадавших или разрушениях на территории Рязанской области не поступала.