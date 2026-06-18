Беспилотник ВСУ, изображение сгенерировано нейросетью
Новости России

Около 180 беспилотников сбили на подлете к Москве

Алексей Самохин
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Силы противовоздушной обороны с начала суток сбили около 180 беспилотников, направлявшихся к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«В общей сложности на подлете к Москве сбито около 180 беспилотников. Работа ПВО продолжается», — написал глава города в своем канале.

Несмотря на действия средств ПВО, отдельные беспилотники и их обломки привели к повреждениям на нескольких объектах в Москве и Подмосковье.

Собянин сообщил, что несколько БПЛА достигли территории Московского нефтеперерабатывающего завода в Капотне. В районе предприятия введены ограничения движения транспорта, в том числе на отдельных участках МКАД.

Повреждены жилые дома и коммерческие объекты

В результате атаки повреждения получило одно из зданий торгового комплекса «Садовод», расположенного на МКАД.

В подмосковном Жуковском беспилотник попал в многоквартирный дом. Жителей здания эвакуировали, информация о пострадавших не поступала.

В Котельниках после падения обломков дрона произошло возгорание в торговом центре «Белая Дача». Данные о последствиях происшествия уточняются.

В Люберцах повреждения зафиксированы на территории фитнес-центра и одного из объектов в промышленной зоне.

В Электростали обломки беспилотника упали на жилой дом. В результате пострадала женщина. Ей оказана необходимая помощь.

Экстренные службы продолжают работать на местах происшествий, а силы ПВО отражают новые атаки.

Предыдущая статья
Ночью над Россией сбили 555 беспилотников ВСУ, в том числе над Рязанской областью
Следующая статья
В Москве начали делить наследство Алексея Пиманова

Популярные материалы

Происшествия

В результате атаки БПЛА в Рязанской области загорелось нежилое здание на дачном участке

В Сараевском округе произошло возгорание нежилого строения на территории дачного участка — на месте происшествия работают оперативные службы.
Интересное

«Осталось полгода». Сбывается предсказание старца Зосимы о горящей Лавре и победе России

«Как падёт Лавра, через полгода Русь станет единой». Слова старца из Донбасса теперь цитируют все. А вот и первое свидетельство.
Общество

Власти Рязани объяснили перебои с бензином на заправках

Министерство экономического развития Рязанской области выпустило официальное разъяснение в связи с появившимися в социальных сетях сообщениями о перебоях с продажей топлива на некоторых автозаправочных станциях региона.
Новости России

БПЛА атаковали Подмосковье: повреждены дома, ТЦ и фитнес центр

Силы противовоздушной обороны ночью и утром 18 июня продолжают отражать атаку беспилотников на Московскую область. В результате падения дронов и их обломков повреждения зафиксированы в нескольких городских округах, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.
Власть и политика

Сергей Боярский отказался от выдвижения в депутаты Госдумы

Он отметил, что планирует сосредоточиться на развитии необходимых навыков, чтобы в дальнейшем принести пользу своему региону и стране.
Темы
Новости России

Минобороны сообщило об ударе по объектам топливной инфраструктуры Украины

Как сообщили в российском военном ведомстве, удар стал ответом на террористические атаки со стороны киевского режима.
Новости России

Стало известно о ночных ударах по объектам в Киеве и Полтаве

По данным Лебедева, четыре ракеты «Искандер-М» были направлены по целям в восточной части Киева. Украинские силы ПВО применили комплексы Patriot и выпустили не менее семи ракет-перехватчиков.
Новости России

Российский айтишник пропал в Таиланде после обращения в полицию

По данным источника, 43-летний специалист в сфере IT прилетел в Таиланд 25 мая и отправился на остров Панган, где планировал провести около двух месяцев.
Новости России

Один человек погиб при атаке БПЛА на Ростовскую область

В результате ночной атаки беспилотников на Ростовскую область погиб один человек, еще двое получили ранения. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
Новости России

Минобороны показало удары РСЗО «Град» по позициям ВСУ в Запорожской области

Минобороны России опубликовало видео под названием «Шквальный огонь реактивной артиллерии». На кадрах показана работа расчетов реактивных систем залпового огня «Град» на нескольких участках линии боевого соприкосновения.
Новости России

БПЛА атаковали Подмосковье: повреждены дома, ТЦ и фитнес центр

Силы противовоздушной обороны ночью и утром 18 июня продолжают отражать атаку беспилотников на Московскую область. В результате падения дронов и их обломков повреждения зафиксированы в нескольких городских округах, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.
Экономика и бизнес

ВТБ открыл новый офис на улице Грибоедова в Рязани

Пространство организовали по безбарьерной концепции: привычных стоек и перегородок здесь нет. Сотрудники консультируют посетителей в лаунж-зонах с мягкой мебелью, используя ноутбуки. Для обсуждения вопросов, требующих конфиденциальности, предусмотрены отдельные переговорные комнаты.
Происшествия

Над Рязанской областью днем 17 июня сбит БПЛА

По данным военного ведомства, с 9:00 до 14:00 по московскому времени дежурные средства ПВО перехватили и сбили 72 беспилотных летательных аппарата самолетного типа над несколькими российскими регионами.
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье