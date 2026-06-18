Около 180 беспилотников сбили на подлете к Москве

Силы противовоздушной обороны с начала суток сбили около 180 беспилотников, направлявшихся к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«В общей сложности на подлете к Москве сбито около 180 беспилотников. Работа ПВО продолжается», — написал глава города в своем канале.

Несмотря на действия средств ПВО, отдельные беспилотники и их обломки привели к повреждениям на нескольких объектах в Москве и Подмосковье.

Собянин сообщил, что несколько БПЛА достигли территории Московского нефтеперерабатывающего завода в Капотне. В районе предприятия введены ограничения движения транспорта, в том числе на отдельных участках МКАД.

Повреждены жилые дома и коммерческие объекты

В результате атаки повреждения получило одно из зданий торгового комплекса «Садовод», расположенного на МКАД.

В подмосковном Жуковском беспилотник попал в многоквартирный дом. Жителей здания эвакуировали, информация о пострадавших не поступала.

В Котельниках после падения обломков дрона произошло возгорание в торговом центре «Белая Дача». Данные о последствиях происшествия уточняются.

В Люберцах повреждения зафиксированы на территории фитнес-центра и одного из объектов в промышленной зоне.

В Электростали обломки беспилотника упали на жилой дом. В результате пострадала женщина. Ей оказана необходимая помощь.

Экстренные службы продолжают работать на местах происшествий, а силы ПВО отражают новые атаки.