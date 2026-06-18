Около 180 беспилотников сбили на подлете к Москве

Силы противовоздушной обороны с начала суток сбили около 180 беспилотников, направлявшихся к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Несмотря на действия средств ПВО, отдельные беспилотники и их обломки привели к повреждениям на нескольких объектах в Москве и Подмосковье.
Собянин сообщил, что несколько БПЛА достигли территории Московского нефтеперерабатывающего завода в Капотне. В районе предприятия введены ограничения движения транспорта, в том числе на отдельных участках МКАД.
Повреждены жилые дома и коммерческие объекты
В результате атаки повреждения получило одно из зданий торгового комплекса «Садовод», расположенного на МКАД.
В подмосковном Жуковском беспилотник попал в многоквартирный дом. Жителей здания эвакуировали, информация о пострадавших не поступала.
В Котельниках после падения обломков дрона произошло возгорание в торговом центре «Белая Дача». Данные о последствиях происшествия уточняются.
В Люберцах повреждения зафиксированы на территории фитнес-центра и одного из объектов в промышленной зоне.
В Электростали обломки беспилотника упали на жилой дом. В результате пострадала женщина. Ей оказана необходимая помощь.
Экстренные службы продолжают работать на местах происшествий, а силы ПВО отражают новые атаки.