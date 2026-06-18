В Москве начали делить наследство Алексея Пиманова

Столичный нотариус приступил к оформлению наследственных прав после смерти известного российского режиссера, продюсера и телеведущего Алексея Пиманова. Наследственное дело уже официально открыто, сообщает aif.ru.

Согласно предварительным данным, основную ценность наследства составляют объекты недвижимости, расположенные в Москве, а также исключительные авторские права на многочисленные телевизионные и кинопроекты, созданные Пимановым.

При этом ряд крупных объектов загородной недвижимости не будет участвовать в разделе. Коттедж в Можайском районе, где Пиманов жил с нынешней супругой, актрисой Ольгой Погодиной, является ее добрачным имуществом. Аналогичная ситуация сложилась с подмосковным загородным домом: он был построен во время второго брака с Валентиной Ждановой и остался ей после расторжения союза.

Процедура наследования может оказаться непростой. Юрист отметил, что ключевым фактором станет история брачных отношений Пиманова. Поскольку телеведущий был женат трижды, нотариусам и потенциальным наследникам предстоит тщательно изучить, как именно происходил раздел совместно нажитого имущества после первого и второго разводов. Это может иметь решающее значение при формировании итоговой наследственной массы.

Алексей Пиманов скончался 23 апреля 2026 года на 65-м году жизни. Причиной трагедии стал острый инфаркт миокарда. Пиманов вошел в историю отечественного телевидения как бессменный ведущий легендарной программы «Человек и закон» на Первом канале, которую он вел более 25 лет. Также он остался в памяти зрителей как талантливый режиссер документального кино и активный общественный деятель.