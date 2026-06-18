Девять беспилотников сбили ночью над Рязанской областью

В ночь на 18 июня в Рязанской области сбили БПЛА. Губернатор Павел Малков отчитался об уничтожении вражеских аппаратов в небе над регионом.

По словам главы региона, дежурными расчетами ПВО над Рязанской областью были перехвачены и уничтожены девять беспилотных летательных аппаратов. Павел Малков подчеркнул, что инцидент обошелся без негативных последствий для мирного населения.

«Сегодня ночью над территорией региона сбиты девять БПЛА. Предварительно, пострадавших и повреждений нет», — написал губернатор.

В ночь на 18 июня украинские формирования предприняли попытку массированного удара беспилотниками. Согласно общим данным, за минувшую ночь над территорией Российской Федерации было сбито в общей сложности 555 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.