Минобороны сообщило об ударе по объектам топливной инфраструктуры Украины

Вооруженные силы России в ночь на 18 июня нанесли групповой удар по объектам топливно-энергетического комплекса Украины, которые используются в интересах ВСУ. Для атаки применялись высокоточное оружие наземного и воздушного базирования, а также ударные беспилотники большой дальности.

Как сообщили в российском военном ведомстве, удар стал ответом на террористические атаки со стороны киевского режима.

По данным Минобороны, одной из пораженных целей стал склад горюче-смазочных материалов в населенном пункте Борисполь-2 Киевской области.

Еще один удар был нанесен по нефтеперерабатывающему заводу в районе Затурино Полтавской области.

В ведомстве заявили, что все назначенные объекты были поражены.