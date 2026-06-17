В Рязани мотоциклист госпитализирован после столкновения с автомобилем

В Рязани произошло дорожно-транспортное происшествие с участием мотоцикла и легкового автомобиля. Об этом сообщает группа «Подслушано у водителей Рязани» ВКонтакте.

ДТП произошло в микрорайоне Дашково-Песочня, вблизи торгового центра «Шереметьевский». По словам очевидцев, водитель автомобиля пропускал на проезжей части пешехода, когда в него въехал мотоциклист.

На место аварии оперативно прибыла бригада скорой медицинской помощи, в том числе реанимационная бригада. Водителю двухколесного транспортного средства была оказана первая помощь, после чего его госпитализировали в медицинское учреждение. Точная степень тяжести полученных травм и обстоятельства ДТП в настоящее время устанавливаются.

Официальная информация не поступала.