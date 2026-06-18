Рязанец оштрафован на 2 миллиона рублей за хранение контрафактного алкоголя

Шацкий районный суд вынес приговор 54-летнему местному жителю, который занимался незаконным оборотом немаркированной алкогольной продукции. Мужчина получил крупный штраф после того, как в его домовладении был обнаружен контрафакт на сумму более 100 тысяч рублей.

По версии следствия, в декабре 2025 года осужденный, не имея соответствующей лицензии, приобрел крупную партию алкоголя без федеральных акцизных марок. Всю продукцию он хранил на территории своего домовладения с целью последующего сбыта. Общая стоимость контрафакта, предназначенного для реализации, превысила 100 тысяч рублей.

Мужчине были предъявлены обвинения сразу по двум статьям Уголовного кодекса Российской Федерации: часть 5 статьи 171.1 — незаконный оборот немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке, часть 1 статьи 171.3 — незаконное хранение этилового спирта и алкогольной продукции без соответствующей лицензии.

Шацкий районный суд, рассмотрев материалы уголовного дела и поддержав позицию государственного обвинителя, признал мужчину виновным по обоим эпизодам. В качестве меры наказания суд назначил подсудимому штраф в размере 2 миллионов 50 тысяч рублей.