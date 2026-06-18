Шесть рязанских выпускников набрали 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку

Подведены итоги единого государственного экзамена по русскому языку в Рязанской области. В этом году регион может похвастаться выдающимися успехами: сразу шесть выпускников набрали заветные 100 баллов. Как отмечают в региональном правительстве, это лучший показатель для Рязанской области за последние годы. Для сравнения, в прошлом году стобалльников по этому предмету было двое.
Высший балл по самому массовому предмету ЕГЭ показали ученики из разных муниципалитетов региона:
- Дарья Чадова (Касимовская школа №1);
- Екатерина Серегина (Ряжская школа №4);
- Майя Семенец (рязанская школа №45);
- Илья Бойко (рязанская школа №66);
- Николай Тихонюк (рязанская школа №8);
- Мария Антипова (рязанская школа №8).
Особого внимания заслуживает школа №8 города Рязани. Из стен этого учебного заведения вышли сразу два стобалльника — Николай Тихонюк и Мария Антипова. Оба выпускника занимались под руководством талантливого педагога, учителя русского языка и литературы Зинаиды Суворовой. Губернатор Павел Малков выразил ей особую благодарность за высочайший уровень подготовки школьников.
Павел Малков поздравил выпускников и их наставников с успешной сдачей экзаменов