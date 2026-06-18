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Общество

Шесть рязанских выпускников набрали 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку

Анастасия Мериакри
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Подведены итоги единого государственного экзамена по русскому языку в Рязанской области. В этом году регион может похвастаться выдающимися успехами: сразу шесть выпускников набрали заветные 100 баллов. Как отмечают в региональном правительстве, это лучший показатель для Рязанской области за последние годы. Для сравнения, в прошлом году стобалльников по этому предмету было двое.

Высший балл по самому массовому предмету ЕГЭ показали ученики из разных муниципалитетов региона:

  • Дарья Чадова (Касимовская школа №1);
  • Екатерина Серегина (Ряжская школа №4);
  • Майя Семенец (рязанская школа №45);
  • Илья Бойко (рязанская школа №66);
  • Николай Тихонюк (рязанская школа №8);
  • Мария Антипова (рязанская школа №8).

Особого внимания заслуживает школа №8 города Рязани. Из стен этого учебного заведения вышли сразу два стобалльника — Николай Тихонюк и Мария Антипова. Оба выпускника занимались под руководством талантливого педагога, учителя русского языка и литературы Зинаиды Суворовой. Губернатор Павел Малков выразил ей особую благодарность за высочайший уровень подготовки школьников.

Павел Малков поздравил выпускников и их наставников с успешной сдачей экзаменов

«Поздравляю всех ребят с блестящим результатом! Мы гордимся вами!» — отметил глава региона.

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