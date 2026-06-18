Прокуратура оштрафовала подрядчика на 100 тысяч рублей за разбитую трассу М-5 под Шацком

Прокуратура Шацкого района провела проверку соблюдения законодательства в сфере безопасности дорожного движения и выявила серьезные нарушения на одном из участков федеральной трассы. По результатам надзорных мероприятий компания-подрядчик привлечена к административной ответственности.

В ходе проверки надзорное ведомство установило, что на участке автомобильной дороги М-5 «Урал» — обход города Шацка состояние дорожного покрытия не соответствует установленным нормативам. На проезжей части зафиксированы множественные выбоины, которые создают прямую угрозу для безопасности участников дорожного движения и могут привести к дорожно-транспортным происшествиям.

Согласно обязательствам, ответственность за содержание указанного участка трассы возложена на ООО «СтройКапиталлГрупп». Именно эта организация должна обеспечивать надлежащее состояние дорожного полотна и своевременно устранять дефекты.

По постановлению прокурора юридическое лицо привлечено к административной ответственности и оштрафовано на 100 тысяч рублей.