Культура и события

В Рязанском музыкальном театре случилось «Обыкновенное чудо»

Дарья Петухова
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В Рязанском музыкальном театре прошёл предпремьерный показ мюзикла «Обыкновенное чудо» по одноимённой пьесе Евгения Шварца. Режиссёром постановки выступила Анастасия Русанова, дирижёром-постановщиком – Сергей Кисс. Балетмейстером-постановщиком спектакля стала Софья Прилуцкая.

Такой материал для новой постановки выбрали отнюдь не случайно. На пресс-подходе режиссёр поделилась с журналистами личной историей, связанной с произведением, отметив, что оно имеет для неё особое значение:

«Я родом из Майкопа, где вырос и сам автор пьесы. Шварц учился в той же школе, что и мой папа. В этом году на день рождения папа подарил мне книгу «Обыкновенное чудо». Я подумала, что пора. А так очень люблю это произведение.»

Несмотря на популярность пьесы, режиссёр уверена, что новая постановка сохранит собственное звучание. Это связано не только с художественным замыслом, но и с личными переживаниями всей команды, которые нашли отражение в спектакле. Зритель, как отмечается, увидит это во всех деталях – от сценографии и костюмов до светового решения.

«Я всегда стараюсь не делать похожим ни на кого. Для меня очень важно, чтобы у зрителя не было возможности сравнивать, а была возможность заново, по-новому ощутить эту историю, прожить её с героями без оглядки, скажем так, погрузиться в эти чувства героев», – отметила режиссёр.

Балетмейстер-постановщик Софья Прилуцкая отметила, что работа над спектаклем проходила в атмосфере вдохновения и постоянного творческого поиска. По её словам, каждая репетиция была наполнена идеями и предложениями от артистов и цехов. Она также подчеркнула, что в музыкальном театре хореография становится важной частью общего сценического языка, она помогает раскрывать эмоции героев и существует в едином художественном пространстве с вокалом, светом и сценографией.

К разговору присоединился и артист-вокалист театра Алексей Исаев, исполняющий роль Короля. Он обратил внимание на различие между сценической версией и известным фильмом Марка Захарова, подчеркнув особенности своего персонажа:

«Для меня как артиста музыкального театра прежде всего важны музыкальные номера. Я хочу открыть вам секрет – ведь публика, которая выросла на фильме Марка Захарова, помнит, что там Король не исполнял ни одной песни. В мюзикле же у Короля больше всего музыкальных номеров», – рассказал артист.

Говоря о спектакле в целом, создатели отмечают его необычные визуальные решения, хореографию и способ существования артистов на сцене. Постановка заметно отличается от привычных интерпретаций. Особое внимание уделено костюмам и декорациям – они формируют единый художественный образ спектакля. Музыкальная часть, по замыслу создателей, должна особенно тронуть зрителя благодаря исполнению артистов и живому звучанию оркестра.

Премьера состоится 19 июня. Возрастное ограничение – 16+

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