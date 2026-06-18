Фото: МУП «РМПТС»
Общество

В Рязани жители 8 улиц остались без горячей воды до 4 июля

Анастасия Мериакри
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В Рязани стартовал капитальный ремонт магистрального трубопровода. Коммунальные службы приступили к замене критически важной артерии, обеспечивающей теплом целый район города. Об этом сообщили в МУП «РМПТС».

Подрядная организация ведет работы на улице Попова. Специалисты заменят участок магистрального трубопровода протяженностью 950 метров. Старая теплотрасса, введенная в эксплуатацию еще в 1977 году, полностью выработала свой нормативный ресурс.

Новый трубопровод гарантирует бесперебойную подачу теплоносителя к объектам Советского района в предстоящий отопительный сезон. В зону надежного теплоснабжения войдут школы, детские сады, больницы, учреждения культуры, административные здания и жилые дома.

Масштабные земляные работы потребовали ограничения дорожного движения. Проезд закрыт на участке от дома № 24а по улице Фирсова до дома № 10/9 по улице Попова. Ограничение действует в период с 12:00 15 мая до 23:00 4 августа. Автомобилистов просят заранее планировать маршруты объезда.

Для врезки нового участка и проведения необходимых работ коммунальщикам пришлось временно прекратить подачу горячей воды. Ограничение продлится до 4 июля.

Без горячей воды остались жители домов по следующим адресам:

  • ул. Быстрецкая (20, 23, 24, 25);
  • ул. Кальная (11, 15, 17);
  • Касимовское шоссе (13);
  • ул. Новая (27, 27 А, 68/22, 84);
  • пл. Попова (6/6);
  • ул. Попова (18, 19/43, 22/51);
  • ул. Радиозаводская (1, 1 к1, 1 к.2, 11/27);
  • ул. Макаренко (1).

Также ограничение затронуло социальные объекты: детские сады № 26 и № 36, школу №73 и бассейн РГУ.

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