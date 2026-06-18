Полковник назвал цели атак БПЛА на Москву

Атаки беспилотников на Москву могут быть частью информационно-психологической кампании, направленной на внешнюю аудиторию. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

По его словам, одной из причин роста числа атак стало увеличение поставок беспилотников Украине со стороны европейских стран.

Эксперт также назвал Москву символической целью. По его мнению, украинское руководство рассчитывает, что удары по российской столице помогут привлечь дополнительное внимание западных партнеров к конфликту.

Как считает военный эксперт, Киев пытается повлиять на позицию президента США Дональда Трампа по украинскому вопросу.

Атаки на Москву носят прежде всего психологический и информационный характер. По его мнению, такие действия ориентированы на зарубежную аудиторию, поскольку большинство беспилотников не достигают намеченных целей.

Кроме того, эксперт предположил, что часть дронов для ударов по Московскому региону могла запускаться с территории России так называемыми спящими ячейками.