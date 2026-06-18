Freepik AI
Новости России

Полковник назвал цели атак БПЛА на Москву

Алексей Самохин
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Атаки беспилотников на Москву могут быть частью информационно-психологической кампании, направленной на внешнюю аудиторию. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

По его словам, одной из причин роста числа атак стало увеличение поставок беспилотников Украине со стороны европейских стран.

Эксперт также назвал Москву символической целью. По его мнению, украинское руководство рассчитывает, что удары по российской столице помогут привлечь дополнительное внимание западных партнеров к конфликту.

Как считает военный эксперт, Киев пытается повлиять на позицию президента США Дональда Трампа по украинскому вопросу.

Атаки на Москву носят прежде всего психологический и информационный характер. По его мнению, такие действия ориентированы на зарубежную аудиторию, поскольку большинство беспилотников не достигают намеченных целей.

Кроме того, эксперт предположил, что часть дронов для ударов по Московскому региону могла запускаться с территории России так называемыми спящими ячейками.

Предыдущая статья
В Рязани жители 8 улиц остались без горячей воды до 4 июля
Следующая статья
В Рязани полиция изъяла 9 тысяч бутылок контрафактного алкоголя на 3 миллиона рублей

Популярные материалы

Происшествия

В результате атаки БПЛА в Рязанской области загорелось нежилое здание на дачном участке

В Сараевском округе произошло возгорание нежилого строения на территории дачного участка — на месте происшествия работают оперативные службы.
Интересное

«Осталось полгода». Сбывается предсказание старца Зосимы о горящей Лавре и победе России

«Как падёт Лавра, через полгода Русь станет единой». Слова старца из Донбасса теперь цитируют все. А вот и первое свидетельство.
Новости России

БПЛА атаковали Подмосковье: повреждены дома, ТЦ и фитнес центр

Силы противовоздушной обороны ночью и утром 18 июня продолжают отражать атаку беспилотников на Московскую область. В результате падения дронов и их обломков повреждения зафиксированы в нескольких городских округах, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.
Общество

Власти Рязани объяснили перебои с бензином на заправках

Министерство экономического развития Рязанской области выпустило официальное разъяснение в связи с появившимися в социальных сетях сообщениями о перебоях с продажей топлива на некоторых автозаправочных станциях региона.
Власть и политика

Сергей Боярский отказался от выдвижения в депутаты Госдумы

Он отметил, что планирует сосредоточиться на развитии необходимых навыков, чтобы в дальнейшем принести пользу своему региону и стране.
Темы
Новости России

Минобороны сообщило об ударе по объектам топливной инфраструктуры Украины

Как сообщили в российском военном ведомстве, удар стал ответом на террористические атаки со стороны киевского режима.
Новости России

Около 180 беспилотников сбили на подлете к Москве

Собянин сообщил, что несколько БПЛА достигли территории Московского нефтеперерабатывающего завода в Капотне. В районе предприятия введены ограничения движения транспорта, в том числе на отдельных участках МКАД.
Новости России

Стало известно о ночных ударах по объектам в Киеве и Полтаве

По данным Лебедева, четыре ракеты «Искандер-М» были направлены по целям в восточной части Киева. Украинские силы ПВО применили комплексы Patriot и выпустили не менее семи ракет-перехватчиков.
Новости России

Российский айтишник пропал в Таиланде после обращения в полицию

По данным источника, 43-летний специалист в сфере IT прилетел в Таиланд 25 мая и отправился на остров Панган, где планировал провести около двух месяцев.
Новости России

Один человек погиб при атаке БПЛА на Ростовскую область

В результате ночной атаки беспилотников на Ростовскую область погиб один человек, еще двое получили ранения. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
Новости России

Минобороны показало удары РСЗО «Град» по позициям ВСУ в Запорожской области

Минобороны России опубликовало видео под названием «Шквальный огонь реактивной артиллерии». На кадрах показана работа расчетов реактивных систем залпового огня «Град» на нескольких участках линии боевого соприкосновения.
Новости России

БПЛА атаковали Подмосковье: повреждены дома, ТЦ и фитнес центр

Силы противовоздушной обороны ночью и утром 18 июня продолжают отражать атаку беспилотников на Московскую область. В результате падения дронов и их обломков повреждения зафиксированы в нескольких городских округах, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.
Экономика и бизнес

ВТБ открыл новый офис на улице Грибоедова в Рязани

Пространство организовали по безбарьерной концепции: привычных стоек и перегородок здесь нет. Сотрудники консультируют посетителей в лаунж-зонах с мягкой мебелью, используя ноутбуки. Для обсуждения вопросов, требующих конфиденциальности, предусмотрены отдельные переговорные комнаты.
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье