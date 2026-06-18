В Рязани полиция изъяла 9 тысяч бутылок контрафактного алкоголя на 3 миллиона рублей

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) УМВД России по Рязанской области пресекли деятельность подпольного склада контрафактного крепкого алкоголя. Операция прошла при участии коллег из ОМВД по Московскому району Рязани.

В ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий оперативники вышли на 53-летнего рязанца, подозреваемого в незаконном обороте спиртосодержащей продукции. Задержание произошло в арендованном мужчиной гаражном боксе, расположенном на проезде Шабулина.

При обследовании помещения стражи порядка обнаружили масштабный «склад»: 9 тысяч бутылок водки и коньяка, на которых полностью отсутствовали акцизные марки. Общая стоимость изъятой контрафактной партии, по предварительным оценкам, составила 2 миллиона 969 тысяч рублей, что квалифицируется как особо крупный размер.

По имеющейся информации, мужчина наладил преступную схему следующим образом: крупную партию немаркированного алкоголя он закупал за пределами Рязанской области, после чего складировал ее в гараже. Реализация велась «по записи» — знакомые и клиенты предварительно звонили подозреваемому, договаривались о встрече и забирали товар небольшим оптом либо в розницу. Под видом продукции известных брендов рязанцам продавали опасный контрафакт.

Особое внимание оперативников привлек тот факт, что задержанный уже был ранее судим за аналогичное преступление. Несмотря на судимость, мужчина вернулся к противоправному бизнесу.

Следственным отделом ОМВД России по Московскому району Рязани возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «б» части 6 статьи 171.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция данной статьи за приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта или продажу немаркированной алкогольной продукции в особо крупном размере предусматривает наказание в виде штрафа до 3 миллионов рублей либо лишения свободы на срок до 5 лет.