Суд приговорил жительницу Тамбовской области к 11,5 годам колонии за убийство и сожжение тела в Рязанской области

Рязанский областной суд на основании вердикта коллегии присяжных заседателей вынес приговор 39-летней жительнице Тамбовской области. Женщина признана виновной в совершении убийства, совершенного группой лиц по предварительному сговору.

Как установлено в ходе судебного разбирательства, трагедия произошла в декабре 2024 года. Осужденная и ее знакомый вступили в конфликт с потерпевшим на почве личных неприязненных отношений. Ссора переросла в жестокое избиение: злоумышленники нанесли мужчине множественные удары ногами и различными предметами по голове и телу. От полученных травм потерпевший скончался на месте преступления.

Стремясь скрыть улики содеянного, фигуранты дела пошли на крайние меры. Они переместили тело убитого в автомобиль, вывезли транспортное средство на безлюдный участок дороги и подожгли машину вместе с телом жертвы, рассчитывая таким образом уничтожить следы преступления и сбить следствие со следа.

Рязанский областной суд, поддержав вердикт коллегии присяжных заседателей, признал женщину виновной по пункту «ж» части 2 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации — убийство, совершенное группой лиц.

Суд назначил подсудимой наказание в виде лишения свободы на срок 11 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Дополнительно женщине назначено ограничение свободы сроком на 1 год после отбытия основного наказания.