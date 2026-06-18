МЧС объявило штормовое предупреждение в Рязанской области на 18 июня

Главное управление МЧС России по Рязанской области объявило штормовое предупреждение на сегодня, 18 июня. По данным синоптиков, на территории региона местами ожидаются неблагоприятные погодные явления.

В течение дня рязанцев ждут кратковременные ливневые дожди, грозы. В отдельных районах — град, усиление ветра порывами до 12-17 метров в секунду.

Спасатели настоятельно рекомендуют жителям региона соблюдать простые, но важные правила безопасности в непогоду:

Не стоять под рекламными конструкциями, крышами домов, линиями электропередачи и деревьями;

По возможности ограничить время нахождения на улице;

На случай отключения электричества в вечернее время держать наготове электрический фонарь;

Не пользоваться для освещения открытым огнем — это опасно и может стать причиной пожара.

Если Вы стали участником или свидетелем трагедии, для вызова пожарных и спасателей звоните по телефону — 01, мобильная связь — 101, единый номер вызова экстренных служб — 112.