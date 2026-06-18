В Пронске продавца оштрафовали на 120 тысяч рублей за продажу поддельной одежды известного бренда

Суд в Пронске вынес приговор местному жителю, который занимался сбытом контрафактной продукции известного бренда. Мужчина признан виновным в незаконном использовании чужого товарного знака.

Как установлено в ходе судебного разбирательства, противоправная деятельность велась еще в декабре 2025 года. Осужденный, работавший продавцом в одной из местных торговых точек, приобрел у неустановленных лиц крупную партию спортивной одежды. На вещах были незаконно воспроизведены товарные знаки всемирно известной компании.

Получив товар, мужчина без разрешения правообладателей разместил фальшивую экипировку на витринах магазина, пытаясь выдать ее за оригинальную продукцию и реализовать. Незаконный бизнес пресекли сотрудники полиции.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий и последующего осмотра торгового помещения стражи порядка изъяли 220 единиц контрафактной спортивной одежды.

Пронский суд рассмотрел материалы уголовного дела и признал продавца виновным по части 1 статьи 180 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконное использование чужого товарного знака). В качестве меры наказания суд назначил мужчине штраф в размере 120 тысяч рублей. Приговор уже вступил в законную силу.