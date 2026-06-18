Более 30 улиц остались без света в Рязани днем 18 июня

Днем в четверг, 18 июня, в Рязани произошло масштабное технологическое нарушение в работе электросетей. По информации энергетиков, отключение произошло в 12:35. Под удар попали потребители более чем на тридцати улицах.
В список обесточенных улиц вошли:
- Урицкого,
- Электрозаводская,
- Вознесенская,
- Ленина,
- Свободы,
- Щедрина,
- Горького,
- Радищева,
- Грибоедова,
- Грибоедова проезд,
- Есенина,
- Лермонтова,
- Фирсова,
- Подгорная,
- Скоморошинская,
- 26 Бакинских комиссаров пл.,
- Войкова пер.,
- Лево-Лыбедская,
- Николодворянская,
- Садовая,
- Затинная,
- Фурманова,
- Новая,
- Машиностроительный проезд,
- Маяковского,
- Новая,
- Циолковского,
- Полонского,
- 8 Марта,
- Попова,
- Радиозаводская,
- Совхозная,
- Совхозный 1-й проезд.
Специалисты энергетических компаний уже отреагировали на инцидент. Аварийно-восстановительные бригады оперативно прибыли на место и приступили к поиску и локализации поврежденного участка сети для скорейшего возврата напряжения потребителям.
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