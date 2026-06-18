Более 30 улиц остались без света в Рязани днем 18 июня

Днем в четверг, 18 июня, в Рязани произошло масштабное технологическое нарушение в работе электросетей. По информации энергетиков, отключение произошло в 12:35. Под удар попали потребители более чем на тридцати улицах.

В список обесточенных улиц вошли:

Урицкого,

Электрозаводская,

Вознесенская,

Ленина,

Свободы,

Щедрина,

Горького,

Радищева,

Грибоедова,

Грибоедова проезд,

Есенина,

Лермонтова,

Фирсова,

Подгорная,

Скоморошинская,

26 Бакинских комиссаров пл.,

Войкова пер.,

Лево-Лыбедская,

Николодворянская,

Садовая,

Затинная,

Фурманова,

Новая,

Машиностроительный проезд,

Маяковского,

Новая,

Циолковского,

Полонского,

8 Марта,

Попова,

Радиозаводская,

Совхозная,

Совхозный 1-й проезд.

Специалисты энергетических компаний уже отреагировали на инцидент. Аварийно-восстановительные бригады оперативно прибыли на место и приступили к поиску и локализации поврежденного участка сети для скорейшего возврата напряжения потребителям.

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