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Погода

В Рязани 19 июня ожидаются гроза и усиление ветра до 17 метров в секунду

Анастасия Мериакри
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Жителей Рязанской области ожидает изменчивая погода с грозами и сильным ветром. Такой прогноз дали синоптики регионального ЦГМС на четверг, 19 июня.

По данным метеорологов, в течение дня небо будет облачным с прояснениями. Местами пройдут кратковременные дожди, а днём в отдельных районах региона ожидаются грозы.

Ветер будет дуть юго-западный с переходом на северо-западный. Его скорость составит 6-11 метров в секунду, однако местами порывы будут достигать 12-17 метров в секунду.

Ночью температура воздуха по области составит от +8 до +13 градусов. Днём потеплеет до +19…+24 градусов.

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