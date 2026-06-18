В Рязани 19 июня ожидаются гроза и усиление ветра до 17 метров в секунду

Жителей Рязанской области ожидает изменчивая погода с грозами и сильным ветром. Такой прогноз дали синоптики регионального ЦГМС на четверг, 19 июня.

По данным метеорологов, в течение дня небо будет облачным с прояснениями. Местами пройдут кратковременные дожди, а днём в отдельных районах региона ожидаются грозы.

Ветер будет дуть юго-западный с переходом на северо-западный. Его скорость составит 6-11 метров в секунду, однако местами порывы будут достигать 12-17 метров в секунду.

Ночью температура воздуха по области составит от +8 до +13 градусов. Днём потеплеет до +19…+24 градусов.