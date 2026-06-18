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Новости России

Военкор Коц рассказал, какие дроны ВСУ использовали для атаки на Московский регион

Анастасия Мериакри
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Военный корреспондент Александр Коц рассказал подробности массовой атаки беспилотных летательных аппаратов на столичный регион, которая произошла в ночь на 18 июня. По его данным, украинские формирования применили сразу несколько типов дальнобойных дронов, включая новейшие разработки, пишет aif.ru.

Как отметил Александр Коц, в ходе налета на Московский регион ВСУ использовали целый спектр беспилотников. В числе задействованных аппаратов фигурируют БПЛА моделей АН-196, FP-1 и «Барс».

Особое внимание военкор уделил поршневым дронам-камикадзе «Лютый» и «Бобр». По его информации, эти аппараты способны нести до 75 килограммов взрывчатки на расстояние до 1000 километров, что делает их серьезной угрозой для объектов в глубине российской территории.

Среди примененных противником аппаратов выделяется композитный БПЛА FP-1. Дальность его полета достигает 1600 километров, а боевая часть может весить до 120 килограммов.

Отдельно Коц упомянул дрон-ракету «Барс», который стал самым скоростным среди использованных в атаке. За счет композитного корпуса этот аппарат способен развивать скорость до 800 километров в час, неся при этом 50 килограммов боевой части. Высокая скорость значительно усложняет задачу для расчетов ПВО по перехвату таких целей.

Напомним, что в ночь на 18 июня Московский регион подвергся одной из самых массированных атак за последнее время. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что на подлете к городу было сбито более 190 БПЛА.

Ранее военный эксперт рассказал, откуда велась самая массированная атака на Московский регион.

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