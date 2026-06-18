Фото: Госавтоинспекция Рязанской области
Происшествия

Два водителя и пассажирка пострадали в ДТП в Рязанском районе

Анастасия Мериакри
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ДТП с участием двух легковых автомобилей произошло утром 17 июня в Рязанском районе. В результате аварии пострадали три человека.

По информации Госавтоинспекции, инцидент произошел примерно в 7:20 на 11-м километре автодороги «Рязань — Спасск — Рязанский — Ижевское — Лакаш». 28-летний местный житель, управляя автомобилем ВАЗ-2110, совершил столкновение с автомобилем «Тойота Рав4» под управлением 37-летнего рязанца.

В результате происшествия травмы различной степени тяжести получили оба водителя, а также 49-летняя пассажирка отечественной легковушки. Пострадавшим была оперативно оказана необходимая медицинская помощь.

По факту ДТП сотрудниками полиции проводится проверка. Специалисты устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего столкновения. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Как отмечают в региональной Госавтоинспекции, за прошедшие сутки на дорогах Рязанской области было зарегистрировано 6 дорожно-транспортных происшествий, в которых 10 человек получили травмы различной степени тяжести. Кроме того, произошло 41 ДТП с причинением материального ущерба автовладельцам.

Инспекторы дорожно-патрульной службы за сутки выявили более 15 тысяч нарушений Правил дорожного движения. Особое внимание стражей порядка привлекли нетрезвые водители: зафиксировано 6 фактов управления транспортным средством в состоянии опьянения, еще двое водителей отказались от прохождения медицинского освидетельствования.

Среди других нарушений: 38 фактов управления «тонированным» автомобилем, 20 нарушений со стороны водителей грузовиков, 5 — со стороны водителей автобусов, 2 нарушения совершили пешеходы, а также 1 факт нарушения правил перевозки детей.

Фото: Госавтоинспекция Рязанской области
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