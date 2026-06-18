«Театральный поезд» прибыл в Рязань с артистами из Нижегородской области и Мордовии

На железнодорожный вокзал «Рязань-1» сегодня прибыл «Театральный поезд» — специальный состав, который путешествует по городам России в рамках масштабного всероссийского культурно-просветительского проекта. Рязань стала одной из ключевых точек маршрута южного направления, следующего из Севастополя в Москву.

Уникальный культурный марафон приурочен к знаменательной дате — 150-летию Союза театральных деятелей Российской Федерации. Проект реализуется в соответствии с Указом Президента РФ Владимира Путина от 26 февраля 2024 года и проходит при поддержке Министерства культуры РФ, Президентского фонда культурных инициатив и ОАО «РЖД».

По задумке организаторов, два тематических железнодорожных состава — южного и восточного направлений — совершают остановки в городах страны, где в течение двух дней разворачиваются настоящие театральные фестивали. В программу входят показы спектаклей, концерты, образовательные мероприятия и мастер-классы. Театральные коллективы регионов сменяют друг друга в формате своеобразной творческой эстафеты.

Культурное путешествие стартовало еще 27 мая. За это время «Театральный поезд» южного направления уже побывал в Симферополе, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Волгограде и целом ряде других городов. Теперь эстафету подхватили артисты из Нижегородской области и Республики Мордовия, которые и прибыли вместе с составом в Рязань.

В течение дня гостевые коллективы выступят на сценах трех рязанских театров. Все постановки доступны зрителям по программе «Пушкинская карта», что делает культуру еще более доступной для молодежи.

Государственный театр кукол Республики Мордовии покажет на сцене Рязанского областного ТЮЗа детский спектакль «Красная шапочка» (0+). Нижегородский театр юного зрителя представит в Театре драмы серьезную постановку «Васса» (16+) по знаменитой пьесе Максима Горького.

Кульминацией первого дня станет вечерняя программа «Рязань. Театр. Союз» (6+), которая пройдет в амфитеатре перед зданием Театра кукол. На одной сцене встретятся артисты рязанских театров, представители народного театра танца «Огни», знаменитый уличный театр из Санкт-Петербурга «Странствующие Куклы Господина Пэжо» и независимый уличный московский оркестр «Tinto Brass Band».

По завершении двухдневного фестиваля в Рязани уже наши земляки отправятся в составе «Театрального поезда» дальше — в Тамбов и Воронеж. Рязанские театры подготовили для соседей богатую программу: ТЮЗ покажет постановку «Золотая рыбка» (0+) и сказку «Маша и медведи» (0+); Театр кукол представит спектакль «Теплый хлеб» (6+); Театр драмы привезет спектакль-променад «Коротко о Рязани» (18+) и сказку «Волшебные сны Кузьмы» (6+).