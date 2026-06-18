В Шацке пьяный мужчина ударил жену кастрюлей по голове из-за упреков

Сотрудники межмуниципального отдела МВД РФ «Шацкий» пресекли опасный семейный конфликт, закончившийся возбуждением уголовного дела. 52-летний местный житель подозревается в угрозе убийством и применении насилия к собственной супруге.

Инцидент произошел вечером в доме семейной пары. По предварительной информации, 62-летняя женщина и ее 52-летний супруг употребляли спиртные напитки. В какой-то момент женщина упрекнула мужа в пренебрежении хозяйственными обязанностями. Нетрезвый мужчина сначала потребовал прекратить разговор в таком тоне, но супруга продолжила свои упреки.

Тогда разгневанный супруг схватил стоявшую рядом пустую кастрюлю без крышки. Как отмечают в полиции, мужчине показалось, что такую посуду удобно держать в руке. «Вооружившись» кухонной утварью, он пригрозил жене убийством, если она не замолчит. Однако вместо молчания женщина ответила гневной тирадой. В ответ злоумышленник ударил супругу кастрюлей по голове и повторил свою угрозу.

Испугавшись за свою жизнь, потерпевшая выбежала из дома на улицу и обратилась за помощью в межмуниципальный отдел МВД РФ «Шацкий». Женщина рассказала, что муж ударил ее кастрюлей по голове и продолжает угрожать убийством, возвращаться в жилище она боится.

Дознаватель полиции возбудил в отношении 52-летнего жителя Шацка уголовное дело по статье 119 Уголовного кодекса Российской Федерации (угроза убийством). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет. В настоящее время проводятся следственные мероприятия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.