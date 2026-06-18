Культура и события

«Марко Молл» устроит выходные в ритме лета: пена, K-pop и автозвук

Олеся Чугунова
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Выходные в «Марко Молл» обещают быть жаркими во всех смыслах. Торговый центр подготовил насыщенную программу: 27 июня гостей ждёт пенная вечеринка с баттлами и мастер-классами, а 28 июня пространство у Zarina превратится в эпицентр корейской волны с масштабным K-Wave Fest. И это далеко не всё — любители автозвука, юные пираты и модники также найдут развлечение по душе.

27 июня, 14:30. Семейное мероприятие  «Полетим по лету». Пенная вечеринка на открытом воздухе с музыкальным и танцевальным баттлами, творческим мастер‑классом и сладким угощением. Место: уличная локация у входа №2. Вход свободный. (0+).

28 июня  «Марко Молл» станет точкой притяжения любителей К-рор. K‑Wave Fest — это масштабный фестиваль корейской культуры и музыки. В программе: K‑pop‑выступления в номинациях «соло» и «группа», косплей и тематические активности. Принять участие в фесте могут все желающие. Заявки на участие можно отправлять до 21 июня в группу. K‑Wave Fest , начало:13:00, напротив магазина Zarina. Стоимость входа: для зрителей — 500 руб., для выступающих — 700 руб (6+).

А в предстоящую субботу, 20 июня, гостей «Марко Молл» ждут сразу три разноплановых мероприятия.

С 11:00 до 20:00 на парковке «Марко Молл» — состязания по автозвуку «Три струны», которое пройдет на парковке  «Марко Молл» (со стороны Московского шоссе). На зрелищное и громкое событие от студии Balalaika соберутся любители звуковоготюнинга. Вход свободный (0+).

«Пиратские приключения», 14:30, напротив Zarina. Захватывающий квест  для юных искателей приключений с поиском сокровищ, мыльным шоу и пиратскими танцами. Вход свободный (0+).

«На балу у шляпника», 17:00, «Модный дом— кузница брендов» (вход №2). Модное дефиле моделей в сказочных образах и в атмосфере креативного Зазеркалья. Вход — свободный (0+).

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