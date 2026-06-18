В Рязани на сутки перекроют участок улицы Вокзальной и изменят схему движения автобусов

Администрация города Рязани предупреждает автомобилистов и пассажиров общественного транспорта о временном ограничении движения на улице Вокзальной. В связи с проведением аварийно-ремонтных работ проезд будет закрыт на протяжении 24 часов.

Движение транспорта будет полностью перекрыто в период с 22:00 19 июня до 22:00 20 июня. Ограничения коснутся участка улицы Вокзальной от дома № 42 до пересечения с Первомайским проспектом.

Из-за закрытия дороги изменится схема движения общественного транспорта. Автобусы маршрута № 49М2, следующего по направлению «Психбольница – ТехноНИКОЛЬ», на участке между остановками «Дом Художника» и «Вокзал Рязань-2» (в прямом и обратном направлениях) будут двигаться по Первомайскому проспекту и улице Вокзальной. При этом заезда на железнодорожный вокзал Рязань-1 не будет, после чего транспорт продолжит движение по своему стандартному маршруту.

На время ремонта место проведения работ будет огорожено, а для обеспечения безопасности дорожного движения установлены предупреждающие и предписывающие дорожные знаки. Администрация города призывает водителей заранее планировать свои поездки, выбирать альтернативные пути объезда и с пониманием отнестись к временным неудобствам.