В Рязанской области камеры начали фиксировать непристегнутые ремни безопасности

Госавтоинспекция Рязанской области предупредила водителей о начале работы специальных комплексов автоматической фиксации, которые теперь будут отслеживать использование ремней безопасности.
По Правилам дорожного движения водитель и все пассажиры должны быть пристегнуты во время движения транспортного средства. За нарушение этого требования предусмотрена административная ответственность по статье 12.6 КоАП РФ. Размер штрафа составляет 1 500 рублей. При этом камера может зафиксировать нарушение как на водителе, так и на пассажирах.
В региональной ГИБДД подчеркнули, что внедрение подобных комплексов преследует исключительно профилактические цели.
Автоинспекторы призвали рязанцев не пренебрегать простым щелчком застежки, приведя весомую статистику. По данным экспертов, именно ремни безопасности спасли жизни 70% людей, попавших в аварии.
Использование ремней многократно снижает риски: при лобовом столкновении риск гибели водителя уменьшается в 2,3 раза, при боковом ударе — в 1,8 раза, при опрокидывании автомобиля — в 5 раз.