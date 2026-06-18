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Общество

В Рязанской области камеры начали фиксировать непристегнутые ремни безопасности

Анастасия Мериакри
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Госавтоинспекция Рязанской области предупредила водителей о начале работы специальных комплексов автоматической фиксации, которые теперь будут отслеживать использование ремней безопасности.

По Правилам дорожного движения водитель и все пассажиры должны быть пристегнуты во время движения транспортного средства. За нарушение этого требования предусмотрена административная ответственность по статье 12.6 КоАП РФ. Размер штрафа составляет 1 500 рублей. При этом камера может зафиксировать нарушение как на водителе, так и на пассажирах.

В региональной ГИБДД подчеркнули, что внедрение подобных комплексов преследует исключительно профилактические цели.

«Комплексы созданы не для того, чтобы оштрафовать водителя, а для контроля безопасности. Каждый участник дорожного движения должен соблюдать правила независимо от того, есть ли на его пути камера или экипаж ДПС», — отметили в ведомстве.

Автоинспекторы призвали рязанцев не пренебрегать простым щелчком застежки, приведя весомую статистику. По данным экспертов, именно ремни безопасности спасли жизни 70% людей, попавших в аварии.

Использование ремней многократно снижает риски: при лобовом столкновении риск гибели водителя уменьшается в 2,3 раза, при боковом ударе — в 1,8 раза, при опрокидывании автомобиля — в 5 раз.

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