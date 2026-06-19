В Рязани появится арт-квартал для художников, фотографов и любительских театров

В Рязани может появиться новое креативное пространство — арт-квартал, где смогут реализовывать свои проекты представители различных творческих профессий. Инициативу озвучил губернатор Павел Малков по итогам рабочей встречи с директорами рязанских театров, которая состоялась в рамках визита в регион «Театрального поезда».

По словам главы региона, в Рязани активно работают не только профессиональные, но и многочисленные любительские театральные коллективы, которые остро нуждаются в собственной сценической площадке. Именно для них, а также для художников, фотографов и других деятелей искусства планируется организовать арт-квартал. Это пространство должно стать центром притяжения и развития для разных направлений современного искусства.

На встрече также обсудили стратегические планы развития театральной инфраструктуры и проведение крупных профильных фестивалей. Отдельное внимание уделили подготовке к знаковым датам: в 2027 году сразу три ведущих театра региона — ТЮЗ, Театр драмы и Театр кукол — будут отмечать свои юбилеи.

Павел Малков подчеркнул, что власти продолжат оказывать всестороннюю поддержку театральным коллективам, которые не боятся экспериментировать и постоянно ищут новые форматы работы. Губернатор напомнил, что масштабное обновление уже прошло в Театре драмы и ТЮЗе. В ближайших планах — капитальный ремонт и техническое переоснащение Театра кукол и Музыкального театра, а также дальнейшая помощь самому молодому профессиональному коллективу области — Рязанскому театру балета.