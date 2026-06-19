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Новости России

Москвичи рассказали о пережитом ужасе из-за атаки дронов ВСУ

Никита Рязанцев
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Жители столичного района Капотня рассказали «Российской газете», что были вынуждены прятаться в лифтовых холлах на первых этажах во время налета украинских дронов.

Одна из женщин уточнила, что ее разбудил пугающий взрыв.

«Примерно два часа этот ужасный грохот не утихал. Было очень страшно. На улице с черного неба падали куски пластика, пахло гарью. От страха сводило живот, болела голова, — пояснила собеседница газеты.

Позже, когда стало тихо, жильцы вернулись в квартиры.

Другая девушка рассказала, что в подъезде они сидели с пяти часов утра. Они слышали несколько взрывов и «страшный гул дронов».

Напомним, что в ночь на 18 июня Московский регион подвергся одной из самых массированных атак за последнее время. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что на подлете к городу было сбито более 190 БПЛА. Сообщалось о 17 пострадавших в Подмосковье.

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