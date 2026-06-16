Мать россиянки, впавшей в кому из-за вина на Бали, решилась на крайнюю меру

Мать 50-летней Анны Коростелевой, впавшей в кому после бокала вина на Бали, готова продать земельный участок, чтобы собрать деньги на лечение дочери, рассказали «КП» ее знакомые.

Уроженка Энгельса в последние годы живет в Москве и за рубежом и работают риелтором. В конце мая она вместе с молодым человеком отправилась на Бали. Выяснилось, что недавно пара купила вино в местном магазине. После двух бокалов 50-летней женщине стало плохо. Ее стало тошнить, вскоре появились проблемы с дыханием.

Россиянку госпитализировали, по дороге у нее начались судороги. Анна потеряла сознание и с тех пор не приходила в себя. Врачи считают, что она отравилась метанолом.

Выяснилось, что лечение в частной клинике уже обошлось почти 2,5 миллиона рублей. Друзьям удалось собрать около миллиона.

«У Ани мама собирается продать земельный участок, но мы не хотим, чтобы она это делала. Постараемся помочь», — рассказали ее знакомые.

Женщину подключили к аппарату ИВЛ, провели процедуры по очистке крови, но пока ничего не помогает. Развилась почечная недостаточность. По последним данным, мозг россиянки умер.