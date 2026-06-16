Стал известен размер пенсии никогда не работавших россиян

Россияне, которые никогда не работали официально, могут рассчитывать только на социальную пенсию, заявила ТАСС финансовый эксперт Нина Гукасова.

Она пояснила, что в такой ситуации они не выполнили два главных условия для пенсионного обеспечения: страховой стаж не менее 15 лет и индивидуальный коэффициент не менее 30.

«Для данной категории законодательством предусмотрена социальная пенсия по старости», — отметила Гукасова.

По последним данным, размер такой выплаты составляет 16 583 рубля.

По словам эксперта, в этом и следующем годах мужчины смогут выйти на соцпенсию в 69 лет, а женщины — в 64 года.