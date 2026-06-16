В Рязани полностью восстановили электроснабжение после аварийного отключения

Специалисты АО «РГРЭС» завершили восстановительные работы после технологического нарушения, которое привело к отключению электроэнергии в нескольких районах Рязани.

Как сообщили в компании, авария произошла 15 июня в 13:35. Без света временно остались потребители на Московском шоссе, улицах Сиреневой, Коняева, Авиационной, Элеваторной, Яблоневой, а также в поселке и районе Элеватор. Отключение затронуло Московский Заулок, Яблоневый и несколько Сиреневых проездов.

Часть потребителей вновь подключили к электроснабжению уже в 16:10 того же дня.

Полностью подачу электроэнергии восстановили 16 июня в 03:38. Сейчас, по данным энергетиков, все потребители обеспечены электричеством в штатном режиме.

В АО «РГРЭС» принесли извинения жителям за доставленные неудобства и поблагодарили их за терпение.

По вопросам электроснабжения рязанцы могут обратиться в диспетчерскую службу по телефону 55-01-12.