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Общество

В Рязани полностью восстановили электроснабжение после аварийного отключения

Алексей Самохин
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Специалисты АО «РГРЭС» завершили восстановительные работы после технологического нарушения, которое привело к отключению электроэнергии в нескольких районах Рязани.

Как сообщили в компании, авария произошла 15 июня в 13:35. Без света временно остались потребители на Московском шоссе, улицах Сиреневой, Коняева, Авиационной, Элеваторной, Яблоневой, а также в поселке и районе Элеватор. Отключение затронуло Московский Заулок, Яблоневый и несколько Сиреневых проездов.

Часть потребителей вновь подключили к электроснабжению уже в 16:10 того же дня.

Полностью подачу электроэнергии восстановили 16 июня в 03:38. Сейчас, по данным энергетиков, все потребители обеспечены электричеством в штатном режиме.

В АО «РГРЭС» принесли извинения жителям за доставленные неудобства и поблагодарили их за терпение.

По вопросам электроснабжения рязанцы могут обратиться в диспетчерскую службу по телефону 55-01-12.

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