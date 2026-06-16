Над Рязанской областью сбили БПЛА в ходе ночной атаки

В ночь на 16 июня силы противовоздушной обороны отразили атаку украинских беспилотников на российские регионы. Под удар попала в том числе Рязанская область.

Как сообщили в Минобороны России, с 20:00 15 июня до 07:00 16 июня дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 172 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

Беспилотники сбивали над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Волгоградской, Воронежской, Орловской, Тамбовской, Тульской, Ростовской и Рязанской областей, а также над Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Крым, акваториями Азовского и Черного морей.

Количество уничтоженных дронов над Рязанской областью в сводке Минобороны не уточняется.

Уничтожено уже 20 БПЛА, летевших на Москву.