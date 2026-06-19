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Общество

Десяток улиц Рязани попали под аварийное отключение света 19 июня

Анастасия Мериакри
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В Рязани 19 июня произошло аварийное отключение электроэнергии. Без света остались жители 12 улиц.

Авария произошла в 14:46. Под отключение попали следующие территории:

  • улицы Советской Армии, Кальная, Окская, Новоселов, Тимакова, Быстрецкая, Гражданская;
  • Касимовское шоссе, Касимовский и Панферовский переулки;
  • микрорайон Шереметьево-Песочня (улицы Большая и Старое Село).

К 18:10 энергетикам удалось частично восстановить электроснабжение потребителей. Однако на одном из участков повреждение оказалось серьезным. Сейчас на месте ведут работы аварийные бригады.

Из-за сложности ремонтных работ полное восстановление подачи электроэнергии ориентировочно запланировано на 22:00.

По всем вопросам, касающимся электроснабжения, жители могут обращаться в диспетчерскую службу по телефону: 55-01-12.

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