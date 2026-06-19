Общество

В РязГМУ отметили День медицинского работника торжественной церемонией награждения

Анастасия Мериакри
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Сегодня, 19 июня, в преддверии Дня медицинского работника в Рязанском медицинском университете им. академика И. П. Павлова состоялась торжественная церемония награждения сотрудников медицинских учреждений, а также работников вуза.

В ходе церемонии были вручены региональные и ведомственные награды за многолетний труд, профессиональные достижения и вклад в подготовку медицинских кадров.

Поздравить медицинских работников с профессиональным праздником и принять участие в церемонии награждения приехал губернатор Рязанской области Павел Малков:

«Поздравляю всех с профессиональным праздником, с Днём медицинского работника. Хочу сказать, что вместе с вами сейчас этот праздник по всему миру отмечают более 68 тысяч выпускников вашего вуза. Диплом Рязанского государственного медицинского университета имени Павлова — это настоящий символ качества». — сказал Павел Малков.

С поздравлениями также обратился председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин.

«Поздравляю студентов нашего университета с замечательным профессиональным праздником. Действительно, в эту уважаемую, с тысячелетней историей профессию идут люди по призванию. Давая клятву Гиппократа, они работают, не щадя своего времени, сил и здоровья». — отметил Аркадий Фомин.

Он подчеркнул значимость университета для системы здравоохранения региона, отметив его роль в подготовке кадров и объединении образовательной, научной и практической медицины, что, по его словам, способствует развитию отрасли и повышению эффективности работы медицинских учреждений.

Фомин поблагодарил медицинских работников за их труд, а также подчеркнул, что университет остаётся площадкой для развития научных и социальных инициатив, включая проекты в сфере демографии. В частности, он отметил работу Центра демографических компетенций, открытого на базе вуза одним из первых в стране. По его словам, демографическая повестка является одной из ключевых задач, которую обозначают и президент, и губернатор, а результаты работы центра имеют важное значение, в том числе для законодательной деятельности.

Помимо официальной части мероприятия, для гостей были подготовлены музыкальные и танцевальные номера в исполнении студентов медицинского университета.

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