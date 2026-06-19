Рязанская выпускница набрала 100 баллов на ЕГЭ сразу по двум предметам

Выпускница рязанской школы №8 Мария Антипова добилась выдающегося результата на едином государственном экзамене. Девушка успешно преодолела испытания сразу по двум дисциплинам — русскому языку и химии, набрав по ним максимальные 100 баллов.

Столь впечатляющее достижение стало закономерным итогом многолетней усердной работы. На протяжении всех лет обучения в школе Мария демонстрировала стабильно высокие результаты и имеет оценки «отлично» по всем предметам. Благодаря своей безупречной академической успеваемости выпускница претендует на получение медали «За особые успехи в учении» I степени.

Успех Марии — это не только подтверждение ее высокого личного потенциала, но и отражение качественной работы всего педагогического коллектива. Учителя школы №8 создают все необходимые условия для того, чтобы таланты их воспитанников могли полностью раскрыться.

Отметим, что Мария не единственная выдающаяся выпускница в этом году: всего в активе школы №8 уже три стобалльных результата по итогам текущего ЕГЭ.

Поздравляем Марию Антипову, ее родителей и наставников с блестящим результатом и желаем успешного поступления и реализации намеченных планов!