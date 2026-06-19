В Рязани на 66-м году жизни скончался известный мануальный терапевт Лев Фу

18 июня 2026 года на 66-м году жизни скоропостижно ушел из жизни известный рязанский медик, мануальный терапевт, иглорефлексотерапевт и признанный специалист по восточной медицине Лев Ганович Фу. О тяжелой утрате сообщили его коллеги в соцсетях.

Лев Фу посвятил свою жизнь служению медицине и помощи людям. Его высочайший профессионализм, глубокие знания и уникальные методики стали спасением для тысяч пациентов. Благодаря его таланту и золотым рукам многие рязанцы смогли избежать сложных хирургических вмешательств и вернулись к полноценной жизни, забыв о мучительной боли.

Коллеги и пациенты вспоминают Льва Гановича не только как выдающегося врача, но и как удивительно светлого, мудрого и отзывчивого человека с широкой душой. В социальных сетях рязанцы делятся воспоминаниями и выражают шок от случившегося: «Не верится, что такое могло случиться! Сердце разрывается от этой новости. Профессионал и Человек с большой буквы», — пишут пользователи.

Для семьи он был любящим мужем, заботливым отцом и преданным дедушкой, а для друзей и товарищей — надежной опорой и душой компании, чье обаяние и доброта притягивали людей.

Прощание с известным доктором состоится 20 июня. Похоронят Льва Фу на кладбище Секиотово (ул. Мирная, 34).

Редакция присоединяется к словам скорби и выражает искренние соболезнования родным, близким, коллегам и всем пациентам Льва Фу.