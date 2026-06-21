Общество

В Рязани сыграли свадьбу тележурналисты

Алексей Самохин
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Во Дворце торжеств в Рязани зарегистрировали брак сотрудников телекомпании «Край Рязанский» Николая Трубина и Алины Мулюкиной. О церемонии рассказала руководитель главного управления ЗАГС Рязанской области Елена Сорокина.

По ее словам, молодожены хорошо знакомы многим рязанцам благодаря работе на региональном телевидении.

«Сколько ими сюжетов отснято, сценариев придумано, интервью проведено в этих стенах. А сейчас они главные, потому что регистрируется их брак», — отметила Елена Сорокина.

Предложение стало сюрпризом для друзей

Николай и Алина познакомились на работе. Сначала их связывала дружба, которая со временем переросла в серьезные отношения.

Вместе пара уже полтора года.

Предложение руки и сердца Николай сделал во время встречи с друзьями на интеллектуальной игре. В перерыве участники решили сделать общее фото, однако вместо снимка гостей ждал сюрприз.

«Что это?» — вспоминают друзья момент, когда Николай неожиданно встал на одно колено и протянул Алине кольцо.

По словам жениха, несмотря на тщательную подготовку, в решающий момент он заметно волновался.

Из насыщенного сезона — в семейную жизнь

Вчера Николай Трубин подвел итоги профессионального сезона. За это время журналист подготовил 88 сюжетов и провел 72 выпуска новостей на телеканале ТКР.

Кроме того, он отработал комментатором на 24 футбольных и 36 хоккейных матчах, а также выступил ведущим 17 спортивных мероприятий федерального уровня.

После напряженного рабочего графика журналист отправился в отпуск. У молодожёнов — медовый месяц. 

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