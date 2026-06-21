Житель Рязанской области угнал авто, чтобы не ехать на рейсовом автобусе

Рязанские полицейские задержали злоумышленника, причастного к угону автомобиля с улицы села Екатериновки Путятинского района. Об этом сообщила пресс-служба УМВД Рязанской области.

В межмуниципальный отдел МВД России «Шацкий» обратился 36-летний житель села Екатериновка и сообщил, что пропал припаркованный у дома автомобиль ВАЗ-2107. В беседе с полицейскими заявитель рассказал, что накануне вечером случайно оставил салон не запертым и ключ в замке зажигания.

Оперативники уголовного розыска опросили жителей села и узнали, что прошлым вечером «Жигули» 7-й модели видели на выезде в сторону поселка Шилово. Полицейские проехали в этом направлении и обнаружили пропавшую машину. Салон был пуст. У авто сломался генератор и, видимо, угонщик бросил заглохнувший ВАЗ. Автомобиль доставили на специализированную стоянку.

Сотрудники полиции поехали дальше и вскоре нагнали молодого человека, идущего по обочине. Оперативники остановили пешехода и выяснили, что 18-летний житель Шилова причастен к угону. Злоумышленника задержали.

По предварительной информации, житель Шилова приехал в Екатериновку к родственникам. Пообщавшись с ними, парень вышел прогуляться и увидел припаркованный на улице автомобиль ВАЗ-2107. Прохожий заметил ключ в замке зажигания и решил уехать на чужой машине домой. Так казалось удобнее, чем на рейсовом автобусе. На трассе «Жигули» заглохли, угонщик переночевал в салоне, а затем бросил авто и отправился дальше пешком. Утром его остановили полицейские.

Следователь полиции возбудил в отношении злоумышленника уголовное дело по ч.1 ст.166 УК РФ, по которой грозит до 5 лет лишения свободы.