Рязанский театр кукол получил «Золотую маску» за спектакль «Конёк Горбунок» 

Рязанский театр кукол стал лауреатом Российской национальной театральной премии «Золотая маска». Спектакль «Конёк-Горбунок» победил в номинации «Театр кукол». О награде сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков.

«Спектакль «Конёк-Горбунок» победил в номинации «Театр кукол». Это первая в истории театра победа за лучший спектакль. Поздравляю Константина Геннадьевича Кириллова и весь коллектив! Гордимся!» — отметил глава региона.

Церемония вручения премии прошла в Омске, который в 2026 году носит статус культурной столицы России.

Победа стала исторической для театра

Рязанский театр кукол был номинирован на премию «Золотая маска» в третий раз. Нынешняя победа стала для коллектива второй в истории, но первой именно в категории лучшего спектакля.

Ранее театр становился лауреатом в номинации, связанной с работой художника, за постановку «Пегий пёс, бегущий краем моря» по мотивам произведения Чингиза Айтматова.

Рязанскую область на церемонии награждения представляли министр культуры региона Екатерина Шуранова, директор театра кукол Константин Кириллов и главный художник театра, художник-постановщик спектакля «Конёк-Горбунок» Анна Репина.

В этом году изменились правила премии

32-я церемония «Золотой маски» прошла в обновленном формате. Теперь лауреатами становятся все участники творческой команды спектакля, признанного лучшим в своей номинации.

Организаторы отказались от индивидуальных наград, сделав акцент на коллективной работе над постановкой.

В театре отметили, что победу особенно ценной делает тот факт, что «Конёк-Горбунок» — семейный спектакль, рассчитанный как на детей, так и на взрослых зрителей. Кроме того, постановка выполнена в классической кукольной форме, где кукловоды скрыты от глаз публики за ширмой, что требует от артистов высокого уровня мастерства.