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Общество

Стилист назвала самые модные купальники и плавки лета 2026 года

Алексей Самохин
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Летний сезон в самом разгаре, а вместе с ним меняются и тренды пляжной моды. Стилист Ольга Ким рассказала Life.ru, какие модели купальников и плавок сегодня считаются самыми актуальными, а от каких вариантов лучше отказаться.

По словам эксперта, главным трендом мужской пляжной моды стали плавки-шорты. Свободный крой постепенно вытесняет облегающие модели, которые теперь больше ассоциируются со спортивными тренировками и посещением бассейна.

«В мужских плавках главный тренд сегодня — модели-шорты. Облегающие варианты лучше оставить для спорта и бассейна. Для пляжа актуальны более свободные шорты, которые не сковывают движения», — отметила стилист.

Какие плавки в моде этим летом

Среди наиболее удачных вариантов Ольга Ким выделила однотонные модели, плавки с вертикальной полоской, ретро-шорты с тонкой белой окантовкой по бокам, а также изделия с тропическими и геометрическими принтами в стиле 1960-х годов.

При этом от слишком ярких рисунков и крупных надписей на ткани специалист рекомендует отказаться.

В женской моде вернулись ретро-мотивы

Среди главных трендов женской пляжной одежды стилист назвала колор-блокинг — модели, в которых используются крупные контрастные цветовые элементы. Популярностью пользуются и купальники с контрастной окантовкой.

Не теряет актуальности ретро-стиль. В моду вновь вернулся принт в горошек, причем как крупный, так и мелкий.

Еще одним заметным трендом стал топ-бандо — верх купальника в виде широкой полоски ткани без бретелей и чашек. Эксперт связывает популярность такой модели с общим интересом к минималистичным силуэтам.

Металлический декор набирает популярность

По словам стилиста, в этом сезоне востребованы купальники с кружевными элементами, драпировками и различными сборками.

Отдельного внимания заслуживают металлические детали в гранжевом стиле.

«Металлические детали — один из новых трендов. Заклёпки, круглые кольца и другие элементы декора особенно эффектно смотрятся на чёрных купальниках», — подчеркнула Ольга Ким.

Как отмечает эксперт, именно сочетание лаконичного дизайна, ретро-эстетики и выразительных декоративных элементов сегодня формирует основные тенденции пляжной моды.

Напомним, в Рязани официально открыты несколько пляжей. Показать себя в модных плавках или купальниках горожане могут на Борковских карьерах или Ореховом озере.

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