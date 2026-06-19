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Новости России

В Горловке при атаке дрона на автозаправку погиб человек и пострадали девять мирных жителей

Анастасия Мериакри
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Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил о трагических последствиях атак беспилотников и обстрелов по территории республики. В результате удара дрона по автозаправочному комплексу в Горловке погиб человек, еще девять мирных жителей получили ранения различной степени тяжести.

Самый резонансный инцидент произошел в Калининском районе Горловки. Беспилотник атаковал местный автозаправочный комплекс. В результате попадания погиб мужчина 1993 года рождения. Глава ДНР выразил искренние соболезнования родным и близким погибшего.

Кроме того, различные ранения на месте ЧП получили еще девять человек. Пятеро мужчин (1964, 1972, 1979, 1981 и 1992 годов рождения) получили ранения средней степени тяжести. Еще четверо пострадавших — трое мужчин (1997, 1983, 2006 г.р.) и женщина 1969 года рождения. Всем им оказывается квалифицированная медицинская помощь.

Атаки и обстрелы не обошли стороной и другие муниципалитеты республики. В Центрально-Городском районе Горловки ранение средней степени тяжести получил мужчина 1972 года рождения. В поселке Карловка Кураховского муниципального округа тяжелое ранение получил мужчина 1983 года рождения. В Волновахском муниципальном округе на трассе Донецк — Мариуполь (у поворота в село Березовое) ранение средней степени тяжести получила молодая женщина 2003 года рождения.

Помимо жертв и пострадавших, атаки нанесли серьезный ущерб гражданской инфраструктуре и жилым кварталам. По данным главы ДНР, повреждены три жилых домостроения и семь объектов гражданской инфраструктуры.

Кроме того, огнем и осколками уничтожены и повреждены восемь автомобилей: один грузовой и семь легковых. Разрушения зафиксированы в Донецке, Горловке, а также в Володарском, Великоновоселковском, Кураховском, Новоазовском, Тельмановском и Ясиноватском муниципальных округах.

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