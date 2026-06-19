Два человека пострадали при взрыве газа в доме в Новосибирске

Утром 19 июня в Калининском районе Новосибирска произошел хлопок газовоздушной смеси в квартире жилого дома, повлекший за собой серьезное возгорание. В результате чрезвычайного происшествия пострадали два человека, еще четверых пришлось экстренно спасать огнеборцам.

По данным регионального МЧС России, сообщение о пожаре в квартире поступило на пульт дежурного в 08:54 по местному времени. Пламя быстро перекинулось на кровлю здания. Из-за масштаба возгорания пожарные работали по повышенному рангу.

Благодаря оперативным действиям спасателей в 10:05 пожар был локализован, а в 10:22 открытое горение полностью ликвидировано. Для борьбы с огнем были привлечены значительные силы: 76 человек и 24 единицы спецтехники, из которых 52 человека и 18 единиц техники — непосредственно сотрудники МЧС.

В ходе разведки и тушения пожара сотрудники МЧС, используя трехколенную лестницу, эвакуировали из опасной зоны четырех человек. На улице они были сразу же переданы врачам скорой медицинской помощи.

Губернатор области Андрей Травников прокомментировал ситуацию. «Двое пострадавших в результате хлопка газовоздушной смеси в доме на улице Народной в Новосибирске. Сейчас им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Принимаются меры по ликвидации возгорания», — отметил глава региона.