В ночь на 19 июня Рязанская область вновь отразила атаку украинских беспилотников

В ночь на 19 июня системы противовоздушной обороны успешно отразили очередную атаку беспилотных летательных аппаратов на территорию России, включая Рязанскую область. Об этом сообщает Министерство обороны РФ в утренней сводке.

По данным военного ведомства, в период с 20:00 мск 18 июня до 07:00 мск 19 июня дежурными средствами ПВО было перехвачено и уничтожено 133 украинских БПЛА самолетного типа. Дроны сбивали над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Воронежской, Орловской, Смоленской, Тульской, Ростовской и Рязанской областей, а также над Московским регионом, Республикой Крым и акваторией Черного моря.

При этом в Минобороны не уточнили, какое именно количество беспилотников было уничтожено непосредственно в небе над Рязанской областью.