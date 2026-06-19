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Происшествия

В ночь на 19 июня Рязанская область вновь отразила атаку украинских беспилотников

Анастасия Мериакри
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В ночь на 19 июня системы противовоздушной обороны успешно отразили очередную атаку беспилотных летательных аппаратов на территорию России, включая Рязанскую область. Об этом сообщает Министерство обороны РФ в утренней сводке.

По данным военного ведомства, в период с 20:00 мск 18 июня до 07:00 мск 19 июня дежурными средствами ПВО было перехвачено и уничтожено 133 украинских БПЛА самолетного типа. Дроны сбивали над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Воронежской, Орловской, Смоленской, Тульской, Ростовской и Рязанской областей, а также над Московским регионом, Республикой Крым и акваторией Черного моря.

При этом в Минобороны не уточнили, какое именно количество беспилотников было уничтожено непосредственно в небе над Рязанской областью.

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