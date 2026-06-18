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Происшествия

За сутки над Рязанской областью сбито 12 беспилотников ВСУ

Анастасия Мериакри
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Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил об отражении новой атаки беспилотных летательных аппаратов на регион. В течение дня 18 июня средства ПВО уничтожили над территорией области три вражеских дрона.

По словам главы региона, в период с 07:00 до 20:00 мск дежурными средствами противовоздушной обороны были сбиты три БПЛА самолетного типа.

«Пострадавших и повреждений нет», — отметил губернатор.

Ранее сообщалось, что в ночь на 18 июня системы ПВО уничтожили над Рязанской областью 9 беспилотников. Таким образом, суммарно за сутки — 18 июня — над регионом было сбито 12 вражеских аппаратов.

Согласно сводке Министерства обороны РФ, 18 июня в период с 07:00 до 20:00 мск по всей территории России было перехвачено и уничтожено 234 украинских беспилотника.

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