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Происшествия

Над Рязанской областью днем 18 июня сбили БПЛА

Анастасия Мериакри
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В новой сводке Министерство обороны РФ сообщило о ликвидации 234 украинских БПЛА самолетного типа над территорией сразу нескольких субъектов РФ, в число которых вошла и Рязанская область.

По данным военного ведомства, в период с 07:00 до 20:00 мск дежурными средствами ПВО было перехвачено и уничтожено 234 дрона. Беспилотники были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тульской и Ярославской областей, а также над Московским регионом и Республикой Крым.

Рязанская область столкнулась с ударами беспилотников как ночью, так и днем 18 июня. Ранее сообщалось, что в ночь на 18 июня системы ПВО сбили над регионом 9 вражеских аппаратов.

Губернатор Рязанской области Павел Малков оперативно прокомментировал ночной инцидент, подчеркнув, что благодаря слаженной работе военных и экстренных служб атака обошлась без негативных последствий. Пострадавших среди мирного населения и разрушений критической инфраструктуры не зафиксировано.

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