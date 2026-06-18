Под Рязанью простились с погибшим на СВО Денисом Сердюком

18 июня в селе Поляны Рязанского района состоялись похороны участника специальной военной операции Дениса Сердюка. Проститься с земляком пришли родственники, друзья, односельчане.

Денис Сердюк погиб 20 мая 2026 года при исполнении воинского долга в зоне боевых действий. Ему было 42 года. До последнего момента он оставался верным присяге и защищал интересы страны.

Церемония прощания прошла в атмосфере глубокой скорби и уважения к подвигу бойца. Жители села Поляны пришли отдать последние почести земляку, разделив горе его утраты с семьей.

В администрации поселения выразили искренние соболезнования родителям и близким Дениса Сердюка.