Изображение от v.ivash на Freepik
Интересное

Реки крови и 15 лет на покаяание: главные пророчества Серафима Саровского о России

Валерия Мединская
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Преподобный Серафим Саровский оставил немало пророчеств о судьбе России и событиях, которые перевернут историю не только нашей страны, но и всего мира. Он предсказал гибель царя, распад Советского Союза и дальнейшие испытания России. Часть его посланий до сих пор засекречена.

Отшельник, кормивший медведя с рук

Преподобный Серафим был иеромонахом Саровского монастыря. Он жил на рубеже XVIII и XIX веков. Известен тем, что кормил с рук медведя и исцелял больных. Дар ясновидения он приобрёл после того, как стал отшельником.

Православные христиане почитают его как святого. Они обращаются к нему в молитвах, просят о покровительстве и здоровье. Святой Серафим смотрит на нас с икон, его взгляд строгий, но понимающий.

Пятнадцать лет Серафим жил аскетом в лесу, в пяти километрах от церкви. Он держал обет молчания, а взамен получил божественный дар — мог видеть будущее и исцелять людей.

Жизнь аскета была нелегкой. Несколько лет он питался только снытью. Позднее тысячу дней и тысячу ночей Серафим провёл в подвиге столпничества на каменном валуне.

Разбойники и проломленная голова

Некоторые из приходивших к нему за духовным советом видели огромного медведя. Преподобный кормил его хлебом с рук. Сам Серафим пояснял, что этот медведь постоянно приходил к нему и он его не боялся. Также он кормил с рук и других животных.

Из более драматичных событий известен случай с разбойниками. Согласно житию святого, разбойники решили ограбить его келью. Они подкрались к Серафиму в лесу во время молитвы, избили его и обухом топора проломили ему голову. Святой не сопротивлялся. В келье разбойники никаких сокровищ не нашли и удалились. Преподобный чудом поправился, однако навсегда остался сильно сгорбленным. Позже этих людей поймали и опознали. А батюшка Серафим простил их. По его требованию они были оставлены без наказания.

Тайные записи для императора и главные пророчества о России

Легенда гласит, что сам император Александр Первый посещал затворника. Он записал его пророчество, в котором преподобный рассказывал о будущем России и её народа. Поговаривают, что сегодня эти записи хранятся в тайных архивах Кремля. Они не подлежат огласке.

Житийные своды о старце не содержат пророчеств. Его предсказания кропотливо собирались из воспоминаний современников, которые беседовали с ним. Серафим Саровский говорил о царях и бунтах. Возможно, он подразумевал то, что теперь мы называем иначе.

В текстах встречается его предсказание о собственном «воскрешении». Современные верующие понимают это метафорически. Спустя двести лет после смерти его образ по-прежнему совершает чудеса. Он привлекает паломников и исцеляет нуждающихся.

Святой пророчил, что народ свергнет царя. В указанные годы на Александра Второго было совершено несколько покушений. Одно из них унесло его жизнь. Получило подтверждение и пророчество о гибели Империи в 1917 году. Старец открыл в своих речах, что к власти придут злодеи. Их влияние станет губительным для веры и народа.

«15 лет на покаяние» и распад СССР

Одно из предсказаний Серафима было понято современниками как предупреждение о распаде Советского Союза. Православный старец утверждал, что после «свержения большевиков» у народа есть срок в пятнадцать лет на покаяние. Если человечество так и не признает своих ошибок, оно неизбежно столкнётся с массой трудностей.

Разрешить их с каждым разом будет всё сложнее. Исследователи истолковали эти слова как рассказ о переходном периоде в истории страны после распада СССР.

Воссоединение славян и глобальная война

Серафим Саровский предрёк кардинальные изменения в жизни россиян в XXI веке. Он предвидел воссоединение славянского мира. Центром этого объединения должна стать Россия.

При жизни преподобный говорил также о «глобальной войне». Он призывал народы объединиться перед общей напастью, которая придёт в двадцать первом веке. Что именно имел в виду старец, пока непонятно.

Другое предсказание касалось распространения православия. Преподобный говорил, что народу необходимо подняться под православным знаменем. В результате большинство земель, находящихся до этого времени во власти иноземцев, станут православными. В их числе он упоминал Константинополь и Иерусалим.

Россиянам суждено пережить трудное время лишений. Но их усилия многократно воздадутся.

Антихрист между Москвой и Петербургом

В пророчествах упоминается также Антихрист. Он воцарится на землях иноверцев, не принявших Господа. Антихрист явится, когда численность населения России достигнет 180 миллионов человек.

Серафим говорил, что Антихрист родится «между Москвой и Петербургом». Тогда произойдёт великая и продолжительная война, превышающая всякое воображение человеческое, ибо кровопролитие будет ужасное: бунты разинский, пугачёвский, Французская революция — ничто в сравнении с тем, что будет. Погибнут множество верных Отечеству людей, будет разграбление церковного имущества и монастырей, осквернение церквей Господних; уничтожение и разграбление богатства добрых людей, реки крови русской прольются. Но Господь помилует Россию и приведёт её путём страданий к великой славе».

Что значит это пророчество сегодня

Исследователи трактуют слова преподобного как указание на духовный крах России и следующее за ним духовное возрождение.

Полные списки посланий Серафима Саровского до сих пор не были официально обнародованы. Поговаривают, что они хранятся в тайне высокопоставленными лицами. Но то, что уже известно, заставляет задуматься. Пророчества сбываются, реки крови русской уже проливались. Но когда наступит великая слава? Неужели мы на её пороге именно сейчас?

Предыдущая статья
Под Рязанью простились с погибшим на СВО Денисом Сердюком

Популярные материалы

Происшествия

В результате атаки БПЛА в Рязанской области загорелось нежилое здание на дачном участке

В Сараевском округе произошло возгорание нежилого строения на территории дачного участка — на месте происшествия работают оперативные службы.
Интересное

«Осталось полгода». Сбывается предсказание старца Зосимы о горящей Лавре и победе России

«Как падёт Лавра, через полгода Русь станет единой». Слова старца из Донбасса теперь цитируют все. А вот и первое свидетельство.
Новости России

БПЛА атаковали Подмосковье: повреждены дома, ТЦ и фитнес центр

Силы противовоздушной обороны ночью и утром 18 июня продолжают отражать атаку беспилотников на Московскую область. В результате падения дронов и их обломков повреждения зафиксированы в нескольких городских округах, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.
Общество

Власти Рязани объяснили перебои с бензином на заправках

Министерство экономического развития Рязанской области выпустило официальное разъяснение в связи с появившимися в социальных сетях сообщениями о перебоях с продажей топлива на некоторых автозаправочных станциях региона.
Новости России

Военный эксперт рассказал, откуда велась самая массированная атака на Московский регион

Заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов рассказал, откуда могла вестись одна из самых масштабных атак беспилотников на Московский регион, зафиксированная этой ночью.
Темы
Власть и политика

Отказавшийся от участия в выборах в Госдуму боец Сергей Боярский стал советником рязанского губернатора

На посту советника он будет заниматься вопросами поддержки участников СВО и их близких, а также помогать в координации мобильных огневых групп.
Интересное

Три Владимира, хрустальный гроб и тревожный 2896 год: главные пророчества монаха Авеля о России

«Велика будет потом Россия». Монах Авель предрёк нашей стране путь к величию после страданий. Когда это случится и что нас ждёт в 2896 году?
Интересное

«Осталось полгода». Сбывается предсказание старца Зосимы о горящей Лавре и победе России

«Как падёт Лавра, через полгода Русь станет единой». Слова старца из Донбасса теперь цитируют все. А вот и первое свидетельство.
Интересное

Астролог Драган назвала июль 2026 временем мощных перемен для России

Новые назначения в руководстве, борьба за киберпространство и перезапуск страны. Обозначены конкретные даты — 7 и 20 июля
Интересное

Европа — пустыня, Россия — властелин: пророчество Ванги из 70-х годов заставило мир трепетать

Климатический коллапс, война, эпидемии и демографический спад. Западные СМИ в панике цитируют болгарскую провидицу. Россия же взойдёт на Олимп.
Общество

Почему нет света в Рязани 14 июня: список улиц, сроки восстановления электроснабжения

Два микрорайона Рязани оказались обесточены. Бригады уже приступили к ремонту.
Армия и СВО

Беспилотная опасность вновь объявлена в Рязанской области

Жителей просят быть осторожными и внимательными, избегать открытых участков и не подходить к окнам.
Культура и события

Газманов эмоционально прокомментировал концерт в Рязани в День России: «Такое у меня впервые»

До этого артист всегда отмечал День России в Москве.
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье