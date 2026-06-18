Как Рязань встретила «Театральный поезд»

18 июня город стал центром притяжения театралов. Сегодня на станцию Рязань-1 прибыл «Театральный поезд» – специальный состав, который вместе с творческими коллективами путешествует по городам России в рамках большого театрального просветительского проекта.

По задумке организаторов, в городах-участниках развернется насыщенная программа с показами спектаклей, а сами коллективы будут сменять друг друга в формате творческой эстафеты. Мероприятие приурочено к 150-летию деятелей культуры Российской Федерации и проводится в соответствии с Указом Президента РФ.

Главные события развернулись на станции Рязань-1, где перед прибытием поезда устроили настоящий театральный балаган. Артисты в ярких костюмах и масках развлекали публику, не оставляя без внимания ни одного зрителя. Они разыгрывали сценки, вовлекали гостей в игры и приглашали присоединиться к танцам. Всё действие сопровождалось музыкой оркестра. Любой желающий мог стать частью этого яркого представления.

На мероприятии присутствовал губернатор Рязанской области Павел Малков. В своём выступлении он отметил значимость театрального марафона и подчеркнул, что проект охватывает всю страну, позволяя зрителям в разных регионах знакомиться с постановками ведущих театров.

«Я уверен, что этот передвижной театральный марафон займет достойное место в истории Союза театральных деятелей. Проект замечательный, он охватывает всю страну, и с колес можно увидеть постановки ведущих театров разных регионов. Жители Рязани увидят спектакли театров из Мордовии и Нижнего Новгорода, а наши театры покажут свои постановки в других городах. В каждой постановке, где я бывал, всегда аншлаг.»

Продолжение мероприятия состоялось в стенах Центральной библиотеки имени С.А. Есенина, где прошла торжественная передача книжного собрания. Рязанское региональное отделение Союза театральных деятелей РФ передало в управление свою специализированную библиотеку. На первом этапе фонд пополнился примерно 1 200 томами, посвящёнными театральному искусству. Ранее эти издания были в основном доступны только профессиональному сообществу. Среди них – труды основателей театральной системы Константина Станиславского, Владимира Немировича-Данченко и других.

Как отметил в общении с журналистами секретарь Союза театральных деятелей РФ, директор Рязанского театра кукол Константин Кириллов:

«Переживали, что доступ к этим уникальным изданиям ограничен и в основном остается только у театрального сообщества. При этом в городе есть любительские театры и учебные заведения сферы культуры. Передача книг в оперативное управление библиотеки Есенина была нами поддержана. Здесь появится зал, где будут храниться наши издания по театральному искусству, которые будут интересны режиссёрам, артистам, художникам, всем служителям театра и тем, кто собирается посвятить свою жизнь театру».

Теперь эти книги станут открыты для всех желающих и интересующихся культурой.

Театральный фестиваль продлится в городе два дня. Уже сегодня на сценах рязанских театров зрители смогут увидеть постановки приглашённых коллективов. Государственный театр кукол Республики Мордовии представит на сцене Рязанского областного ТЮЗа детский спектакль «Красная шапочка» (0+). Нижегородский театр юного зрителя покажет в Театре драмы спектакль «Васса» (16+) по пьесе Максима Горького.

Ярким завершением первого дня станет театрализованная программа «Рязань. Театр. Союз» (6+), которая начнётся в 21:15 в амфитеатре перед зданием Рязанского театра кукол. В ней примут участие артисты рязанских театров, уличный театр «Странствующие Куклы Господина Пэжо» (Санкт-Петербург), Brass-оркестр Дмитрия Сапарина (Москва), театр танца «ОГНИ» и современная школа движения «Generation X team».